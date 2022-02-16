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Bolsa de Valores operando em alta de 0,5% nesta quarta-feira (16)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,87 e Dólar Comercial a R$ 5,16

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 12:06

Publicado em 

16 fev 2022 às 12:06
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Bolsa de Valores operando em alta de 0,5% nesta quarta-feira (16). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,87 e Dólar Comercial a R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos. 
MERCADO FINANCEIRO - MANHA - 16-02-22.mp3

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