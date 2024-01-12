Bolsa de Valores operando em alta de 0,43%, nesta sexta (12)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (12) em alta de 0,43%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,30 e Dólar Comercial a R$ 4,84. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.23s- 12-01-24
Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 12:06
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