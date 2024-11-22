Bolsa de Valores operando em alta de 0,41%, nesta sexta (22)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (22) em alta de 0,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,07 e Dólar Comercial a R$ 5,82. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.22s - 22-11-24 .mp3
Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 11:37
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