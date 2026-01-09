Bolsa de Valores operando em alta de 0,41%, nesta sexta (09)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (09) em alta de 0,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,37. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
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Publicado em 09 de Janeiro de 2026 às 12:22
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