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Bolsa de Valores operando em alta de 0,41%, nesta sexta (09)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 09 de Janeiro de 2026 às 12:22

Publicado em 

09 jan 2026 às 12:22
B3, Bolsa de Valores, Ibovespa
B3, Bolsa de Valores, Ibovespa Crédito: Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (09) em alta de 0,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,37. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.27s - 09-01-26.mp3

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