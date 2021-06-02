Bolsa de Valores operando em alta de 0,41% nesta quarta-feira (02). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,11. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 02-06-21.mp3
Publicado em 02 de Junho de 2021 às 12:03
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