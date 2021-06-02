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Bolsa de Valores operando em alta de 0,41% nesta quarta-feira (02)

Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,11

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 12:03

Publicado em 

02 jun 2021 às 12:03
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando em alta de 0,41% nesta quarta-feira (02). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,11. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 02-06-21.mp3

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