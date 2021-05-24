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Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando em alta de 0,39% nesta segunda (24)

Ouça os números da abertura do mercado com Marlo Barcelos

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 12:05

Publicado em 

24 mai 2021 às 12:05
Crescimento econômico à vista
Crescimento econômico à vista Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,39% nesta segunda-feira (24). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,54 e Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 24-05-21.mp3

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