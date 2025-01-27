Bolsa de Valores operando em alta de 0,35%, nesta segunda (27)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (27) em alta de 0,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,22 e Dólar Comercial a R$ 5,91. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
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Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 11:37
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