Bolsa de Valores operando em alta de 0,35%, nesta quarta-feira (11)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (11) em alta de 0,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,59 e Dólar Comercial a R$ 5,19. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Tarde - Marlo - 1.09s - 11-01-23.mp3
Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 12:13
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