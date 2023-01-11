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Bolsa de Valores operando em alta de 0,35%, nesta quarta-feira (11)

Ouça os números com Marlo Barcelos.

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 12:13

Publicado em 

11 jan 2023 às 12:13
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (11) em alta de 0,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,59 e Dólar Comercial a R$ 5,19. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Tarde - Marlo - 1.09s - 11-01-23.mp3

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