Bolsa de Valores operando em alta de 0,31%, nesta sexta (26)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (26) em alta de 0,31%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,12 e Dólar Comercial a R$ 5,63. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 26-07-24
Publicado em 26 de Julho de 2024 às 11:39
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