Bolsa de Valores operando em alta de 0,31%, nesta sexta (05)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (05) em alta de 0,31%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,34 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.19s - 05-01-24
Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 12:15
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