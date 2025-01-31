Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando em alta de 0,25%, nesta sexta (31)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 11:44

Publicado em 

31 jan 2025 às 11:44
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (31) em alta de 0,25%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,04 e Dólar Comercial a R$ 5,82. Ouça todos os números com Marlo Barcelos
CBN - Mercado Financeiro -Marlo - 1.24s - 31-01-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O adolescente com superdotação que passou no vestibular aos 12 anos e sonha estudar no MIT
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados