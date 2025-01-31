Bolsa de Valores operando em alta de 0,25%, nesta sexta (31)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (31) em alta de 0,25%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,04 e Dólar Comercial a R$ 5,82. Ouça todos os números com Marlo Barcelos
CBN - Mercado Financeiro -Marlo - 1.24s - 31-01-25.mp3
Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 11:44
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta