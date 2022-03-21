Bolsa de Valores operando em alta de 0,25% nesta segunda-feira (21). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 21-03-22
Publicado em 21 de Março de 2022 às 12:00
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