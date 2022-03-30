Bolsa de Valores operando em alta de 0,25% nesta quarta-feira (30). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,31 e Dólar Comercial a R$ 4,76. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 0.55s - 30-03-22.mp3
Publicado em 30 de Março de 2022 às 12:03
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