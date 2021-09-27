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Bolsa de Valores operando em alta de 0,19% nesta segunda-feira (27)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,25 e Dólar Comercial a R$ 5,35

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:20

Publicado em 

27 set 2021 às 12:20
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa, mercado de moedas
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando em alta de 0,19% nesta segunda-feira (27). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,25 e Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 27-09-21.mp3

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