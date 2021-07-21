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Bolsa de Valores operando em alta de 0,10% nesta quarta-feira (21)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$5,26

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:10

Publicado em 

21 jul 2021 às 12:10
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa, mercado de moedas
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando em alta de 0,10% nesta quarta-feira (21). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$5,26. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 21-07-21

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