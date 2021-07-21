Bolsa de Valores operando em alta de 0,10% nesta quarta-feira (21). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$5,26. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 21-07-21
Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:10
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