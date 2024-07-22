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Bolsa de Valores operando em alta de 0,09%, nesta segunda (22)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 11:36

Publicado em 

22 jul 2024 às 11:36
dólar, mercado financeiro, eua, investimentos
dólar, mercado financeiro, eua, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (22) em alta de 0,09%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,06 e Dólar Comercial a R$ 5,57.. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 22-07-24

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