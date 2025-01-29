Bolsa de Valores operando em alta de 0,07%, nesta quarta (29)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (29) em alta de 0,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,09 e Dólar Comercial a R$ 5,87. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 12:04
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