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Bolsa de Valores operando em alta de 0,06%, nesta quarta (24)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 12:15

Publicado em 

24 jul 2024 às 12:15
Investimento, ações, mercado financeiro, juros, finanças
Investimento, ações, mercado financeiro, juros, finanças Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (24) em alta de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,12 e Dólar Comercial a R$ 5,64. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 24-07-24

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