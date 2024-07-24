Bolsa de Valores operando em alta de 0,06%, nesta quarta (24)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (24) em alta de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,12 e Dólar Comercial a R$ 5,64. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 24-07-24
Publicado em 24 de Julho de 2024 às 12:15
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