Bolsa de Valores operando em alta de 0,05% nesta quinta-feira (28)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (28) em leve alta de 0.05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,54 e Dólar Comercial a R$ 5,60. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 28-10-21.mp3
Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 11:57
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