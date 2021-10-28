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Bolsa de Valores operando em alta de 0,05% nesta quinta-feira (28)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,54 e Dólar Comercial a R$ 5,60

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 11:57

Publicado em 

28 out 2021 às 11:57
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão Crédito: Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (28) em leve alta de 0.05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,54 e Dólar Comercial a R$ 5,60. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 28-10-21.mp3

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