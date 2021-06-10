Bolsa de Valores operando em alta de 0,05% nesta quinta-feira (10). No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,17 e o Dólar Comercial a R$ 5, 07. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 10-06-21.mp3
Publicado em 10 de Junho de 2021 às 12:30
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