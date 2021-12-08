Bolsa de Valores operando em alta de 0,05% nesta quarta-feira (08). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,59. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 08-12-21.mp3
Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 12:10
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