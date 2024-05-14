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Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando em alta de 0,01%, nesta terça (14)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 12:25

Publicado em 

14 mai 2024 às 12:25
Investimento, ações, mercado financeiro, juros, finanças
Investimento, ações, mercado financeiro, juros, finanças Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (14) em alta de 0,01%, a 128 295 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,56 e Dólar Comercial a R$ 5,13. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 14-05-24

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