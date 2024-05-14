Bolsa de Valores operando em alta de 0,01%, nesta terça (14)

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (14) em alta de 0,01%, a 128 295 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,56 e Dólar Comercial a R$ 5,13. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 14-05-24
Publicado em 14 de Maio de 2024 às 12:25
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta