Bolsa de Valores operando em alta de 0,96% nesta segunda-feira (23). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,39 e Dólar Comercial a R$ 5,39. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 23-11-20
Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 13:01
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