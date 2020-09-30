Bolsa de Valores operando em alta de 0,92% nesta quarta-feira (30)

Bolsa de Valores operando em alta de 0,92% ao final da manhã desta quarta-feira (30). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,61 e Dólar Comercial a R$ 5,63, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - 30-09-20.mp3
Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 12:11
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