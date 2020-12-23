Bolsa de Valores operando em alta de 0,86% nesta quarta-feira (23). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,30 e Dólar Comercial a R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 23-12-20
Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 12:43
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