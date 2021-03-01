Bolsa de Valores operando em alta de 0,78% nesta segunda-feira (01)

Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,78% nesta segunda-feira (01). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,73 e Dólar Comercial a R$ 5,59. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 01-03-21
Publicado em 01 de Março de 2021 às 12:12
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