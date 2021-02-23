Bolsa de Valores operando em alta de 0,77% nesta terça-feira (23). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,63 e Dólar Comercial a R$ 5,47. Ouça as informações com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 23-02-21
Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 12:07
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