Bolsa de Valores operando em alta de 0,67% nesta quinta-feira (10). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial a R$ 5,08, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 10-12-20
Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 13:04
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