Bolsa de Valores operando em alta de 0,6% nesta segunda-feira (05)

Bolsa de Valores operando em alta de 0,6% ao final da manhã desta segunda-feira (05). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,62 e Dólar Comercial a R$ 5,61. Ouça a análise de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.09s - 05-10-20
Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 12:07
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