Bolsa de Valores operando em alta de 0,58% nesta quarta-feira (21). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,64 e Dólar Comercial a R$ 5,59. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 21-10-20
Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 12:01
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