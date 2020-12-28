Bolsa de Valores operando em alta de 0,45% nesta segunda-feira (28)

Bolsa de Valores operando em alta de 0,45% no final da manhã desta segunda-feira (28). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,46 e Dólar Comercial a R$ 5,25, ambos também em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 28-12-20
Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 13:16
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