Bolsa de Valores operando em alta de 0,4% nesta sexta-feira (27) no Brasil. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,38 e Dólar Comercial a R$ 5,34, ambos em alta também. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 27-11-20
Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 12:58
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