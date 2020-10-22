Bolsa de Valores operando em alta de 0,39% nesta quinta-feira (22). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,59 e Dólar Comercial a R$ 5,57. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.14s - 22-10-20
Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 12:06
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta