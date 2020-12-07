Bolsa de Valores operando em alta de 0,37% nesta segunda-feira (07) no Brasil. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,11, ambos em baixa. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 07-12-20
Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 13:06
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