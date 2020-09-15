Bolsa de Valores operando em alta de 0,26% nesta terça-feira (15)

Bolsa de Valores em São Paulo operando em alta de 0,26% ao final da manhã desta terça-feira (15). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo Barcelos - 15-09-20
Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 12:10
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