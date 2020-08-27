Bolsa de Valores operando em alta de 0,25% nesta quinta (27)

Bolsa de Valores operando em alta de 0,25% ao final da manhã desta quinta-feira (27). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,60 e Dólar Comercial a R$ 5,60. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 27-08-20
Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 12:03
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