Bolsa de Valores operando em alta de 0,2% nesta quarta-feira (07)

Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,2% nesta quarta-feira (07). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,61 e Dólar Comercial a R$ 5,56. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 07-04-21
Publicado em 07 de Abril de 2021 às 12:18
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