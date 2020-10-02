Bolsa de Valores operando em alta de 0,17% nesta sexta-feira (02). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,60 e Dólar Comercial a R$ 5,63 . Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - 0.45s - 02-10-20
Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 12:24
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