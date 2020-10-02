Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MERCADO FINANCEIRO

Bolsa de Valores operando em alta de 0,17% nesta sexta-feira (02)

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 12:24

Publicado em 

02 out 2020 às 12:24
Bolsa de Valores operando em alta de 0,17% nesta sexta-feira (02). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,60 e Dólar Comercial a R$ 5,63 . Ouça Marlo Barcelos. 
MERCADO FINANCEIRO - 0.45s - 02-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados