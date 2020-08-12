Bolsa de Valores operando em alta de 0,09% nesta quarta-feira (12)

Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,09% ao final da manhã desta quarta-feira (12). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,45 e Dólar Comercial R$ 5,47, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 12-08-20
Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 12:15
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