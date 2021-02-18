Bolsa de Valores operando em alta de 0,07% nesta quinta-feira (18)

Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,07% ao final da manhã desta quinta-feira (18). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,54 e Dólar Comercial a R$ 5,42, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 18-02-21
Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 13:05
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