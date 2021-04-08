Bolsa de Valores operando em alta de 0,07% nesta quinta-feira (08). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,65 e Dólar Comercial a R$ 5,59. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 08-04-21
Publicado em 08 de Abril de 2021 às 12:01
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