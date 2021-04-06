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Bolsa de Valores operando em alta de 0,04% nesta terça-feira (06)

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 11:46

Publicado em 

06 abr 2021 às 11:46
Bolsa de Valores operando em alta de 0,04% nesta terça-feira (06). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,65 e Dólar Comercial a R$ 5,62, ambos em baixa. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 06-04-21

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