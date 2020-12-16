Bolsa de Valores operando com tímida alta de 0,1% nesta quarta (16)

Bolsa de Valores operando no Brasil em leve alta de 0,1%, a 116.310 pontos, nesta quarta-feira (16). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,22 e Dólar Comercial a R$ 5,10. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 16-12-20
Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 14:15
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