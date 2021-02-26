Bolsa de Valores operando com queda de 0,06% nesta sexta-feira (26)

Bolsa de Valores operando com pequena queda de 0,06% nesta sexta-feira (26). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,72 e Dólar Comercial a R$ 5,54. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 26-02-21.mp3
Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 12:06
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