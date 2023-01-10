Bolsa de Valores operando com leve alta de 0,14%, nesta terça-feira (10)

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (10) com leve alta de 0,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,61 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s - 09-01-23.mp3
Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 12:44
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