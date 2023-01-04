Bolsa de Valores operando com leve alta de 0,12%, nesta quarta-feira (04)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (04) com leve alta de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,79 e Dólar Comercial a R$ 5,46. Ouça todos os números. Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.11s - 04-01-23.mp3
Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 12:06
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