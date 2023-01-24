Bolsa de Valores operando em alta de 0,59%, nesta terça-feira (24)

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (24) em alta de 0,59%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,62 e Dólar Comercial a R$ 5,17.. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05s - 24-01-23.mp3
Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 12:10
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