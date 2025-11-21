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Bolsa de Valores operado nesta sexta-feira (21) em baixa de 0,65%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,39

Publicado em 21 de Novembro de 2025 às 11:45

Publicado em 

21 nov 2025 às 11:45
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Mercado financeiro, investimentos, investidor, finanças, bolsa de valores Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operado nesta sexta-feira (21) em baixa de 0,65%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,39. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.33s -21-11-25.mp3

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