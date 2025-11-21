Bolsa de Valores operado nesta sexta-feira (21) em baixa de 0,65%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,39. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.33s -21-11-25.mp3
Publicado em 21 de Novembro de 2025 às 11:45
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta