Bolsa de Valores operado em leve alta de 0,52% nesta segunda (24)

Bolsa de Valores operado em leve alta de 0,52% nesta segunda-feira (24). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,62 e Dólar Comercial a R$ 5,60. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 24-08-20
Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 12:15
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