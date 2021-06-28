Bolsa de Valores opera nesta segunda-feira (28) em baixa de 0,31%. Mercado de moedas em alta, com Euro a R$ 5,90 e Dólar Comercial a R$ 4,94. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.07s - 28-06-21.mp3
Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:15
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